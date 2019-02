RMC SPORT - Nela: "Fiorentina, sbagliato dare la fascia di capitano a Chiesa"

L'ex giocatore, ora dirigente, Sebino Nela è intervenuto su RMC Sport.

Sullo scontro Inter-Icardi.

"Secondo me alla fine si metterà tutto in ordine. Ho sempre sostenuto che negli ultimi 20-30 anni la fascia di capitano è stata data senza un preciso criterio. Se l'Inter ha tolto la fascia a Icardi è perché lui ha combinato qualcosa per forza. Magari sarà scappata qualche parola di troppo. Ieri lui ha sbagliato a non rispondere alla convocazione per la partita d'Europa League".

Federico Chiesa capitano della Fiorentina?

"Chiesa è un grandissimo giocatore, ma è sbagliato dargli la fascia. La Fiorentina lo ha fatto capitano per paura di perderlo alla prossima finestra di calciomercato. Prima c'erano capitani come Antognoni".