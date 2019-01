RMC SPORT - Nela: "Forza Atalanta per la Champions, può arrivare quarta"

Sebino Nela, ex terzino tra le tante della Roma, interviene a RMC Sport. Tanti i temi trattati, dalla lotta al quarto posto alla Juventus che vince, ma non convince fino in fondo. Queste le sue dichiarazioni:

"A questo punto faccio il tifo per chi prova a giocare a calcio. La settimana scorsa dissi che poteva essere l'anno giusto per una sorpresa. Al quarto posto potrebbe arrivare anche una squadra come Torino, Samp o Atalanta. Il Milan ha problemi di continuo: da Gattuso a Higuain. La Roma vince una partita e poi ne perde un'altra. La Lazio non sembra quella dello scorso anno e allora a questo punto forza Atalanta che almeno prova a giocare a calcio. C'è spazio anche per loro per la Champions League".

Cosa è successo alla Roma nel secondo tempo?

"Ogni volta che non arriva il risultato si parla di problemi mentali. E' successa una cosa mai vista: spazi lasciati all'avversario e duelli persi. La partita l'ha fatto dall'inizio alla fine l'Atalanta. E' stata una prestazione sottotono della Roma".

L'Atalanta è più forte di Roma, Milan e Lazio?

"Secondo me si anche per la continuità che ha dimostrato. E' la squadra più organizzata e guidata molto bene. A livello fisico sono straordinari. In questo momento ha qualcosa in più".

Su Lazio-Juventus

"La Champions rimane una cosa diversa. Questa Juve mi dà l'impressione che possa essere un po' come il Real degli ultimi anni. Magari in campionato concede qualcosa, ma poi in Europa si trasforma e vince sempre. Durante la stagione può capitare un passo falso. Quest'anno la Juve, però, mi ha dimostrato che sa gestire il risultato e che riesce a vincere anche senza segnare 3 o 4 gol".