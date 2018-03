RMC SPORT - Nela: "Icardi capitano? Scelte di calciomercato"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sebastino Nela, ex giocatore di Roma e Napoli, su RMCSport si è soffermato sul ruolo di capitano nel calcio di oggi:

"Sono ancora romantico, do molto valore alla fascia di capitano. Se Icardi è il capitano giusto per l'Inter? Non lo conosco, non so che tipo di calciatore sia. Può essere una scelta della società, sopratutto in tempo di calciomercato, quando si dà la fascia a un giocatore per paura che si possa trasferire. Nesta e Totti, con la Lazio e con la Roma, sono un esempio, essendo diventati capitani molto giovani".