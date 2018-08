RMC SPORT - Nela: "Incredulo dall'Inter, Milan da prime quattro"

Durante ‘L’Ora del Campione’ su RMC Sport, l'ex giocatore giallorosso Sebino Nela ha analizzato la situazione in casa Inter e non solo: "L'Inter rimane una squadra forte, ma non mi sarei mai aspettato una partenza del genere. Bisogna dire che anche le squadre a punteggio pieno, come Napoli e Juve, hanno i loro problemi. Di Francesco deve riconfermarsi, per un pizzico non ha disputato una finale di Champions. La Roma riparte alla pari con il Milan: credo che i rossoneri con Higuain possano ambire ad arrivare tra le prime 4".