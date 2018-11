RMC SPORT - Nela: "Inter instabile, ci son ancora dei punti interrogativi"

L'ex giocatore, ora dirigente, Sebino Nela è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Sulla reazione di Gonzalo Higuain dopo l'espulsione nel match di ieri sera contro la Juventus: "La capisco fino a un certo punto. Sono stato giocatore, so benissimo che delle volte è difficile contenersi ma bisogna avere la forza di farlo".

Sulla vittoria dell'Atalanta contro l'Inter per 4 a 1: "Sono anni che reputo Gasperini uno dei migliori allenatore in Italia, se non il migliore. Riesce a far giocare a calcio tutti, con un'intensità pazzesca. Atalanta e Sassuolo sono propositive, potrebbero essere la sorpresa per il 4° posto".

Sull'Inter: "È ancora instabile. Sulle altre possiamo azzardare qualcosa di più preciso, mentre sulla squadra di #Spalletti ci sono ancora dei punti interrogativi".