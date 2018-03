RMC SPORT - Nela: "Juve, i campioni fanno la differenza. Ranieri come ct"

Su RMCSport, durante la trasmissione Maracanà, comincia l'"Ora del Campione" con Sebastiano Nela in studio. Ecco le parole dell'ex giocatore di Napoli e Roma:

Come giudica la gara della Juventus contro il Tottenham?

"La Juventus ha reagito sempre e a tutti gli episodi. Per mentalità e carattere la squadra di Allegri è completa, il tecnico di questo deve essere soddisfatto. Le difficoltà iniziali? Le partite possono cominciare male, bisogna considerare la forza dell'avversario e l'eccessiva pressione che i giocatori potrebbero sentire. Gli attaccanti sono fondamentali per lo sviluppo della manovra, se giocano bene loro, allora tutta la squadra ne beneficerà. In più credo che nel calcio la differenza la facciano i campioni, sopratutto in questo tipo di sfide".

La Juventus non ha brillato nel gioco...

"In Europa solo il City pratica un bel calcio. Anche il Barcellona, non sempre, gioca in modo spettacolare. Altrimenti tutte le altre squadre, compreso il Real Madrid, si affidano alle intuizioni dei singoli. Per vincere la storia insegna: bisogna stare attenti, non commettere sbavature e non prendere gol".

Quale ct per la Nazionale?

"Tra Conte, Mancini, Allegri e Ancelotti per la Nazionale prendo Ranieri".