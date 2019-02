L’ex giocatore, ora dirigente, Sebino Nela è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le parole dell’ex terzino sulla sconfitta della Juventus contro l’Atletico Madrid: “In caso di non passaggio del turno possiamo definire l’anno della Juventus come fallimentare. Nell’anno della ribalta i bianconeri rischiano di non vincere in Europa, e portare a casa solamente il campionato. Un trofeo su tre è troppo poco. L'Atletico è una squadra abituata a giocare questo tipo di partite. Più che di singoli, è una questione di atteggiamento: la Juventus doveva giocare con la stessa mentalità dell’Atletico. Aspettiamo la gara di ritorno, i bianconeri possono farcela”.