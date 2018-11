RMC SPORT - Nela: "Milinkovic andava ceduto questa estate"

L'ex giocatore, ora dirigente Sebino Nela è intervenuto su RMC Sport nel corso della trasmissione Maracanà.

Sul mercato: "Le nostre società non hanno la forza per rifiutare certe proposte di mercato. Milinkovic? La Lazio avrebbe dovuto cederlo in estate e reinvestire i soldi del trasferimento per fare uno squadrone. Se Piatek adesso vale 50 milioni, preferirei prendere Milik a 70 milioni. Ma l'attaccante del Genoa ancora non ha espresso il suo potenziale".

Sugli allenatori della Serie A: "Il calcio italiano sta crescendo grazie al lavoro dei vari Andreazzoli, De Zerbi e Di Francesco. Sono contento che abbiamo questa filosofia oggi. Prima le partite erano scontate, ora tutte le squadre giocano a calcio".