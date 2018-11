RMC SPORT - Nela: "Mourinho tutt'altro che esagerato. Roma, non esaltarti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Consueto appuntamento a 'Maracanà' con Sebino Nela su RMC Sport: "Il Manchester United è una grande squadra, la Juventus ha fatto una buona partita. Nel calcio è fondamentale difendere bene sui calci piazzati. La reazione di Mourinho? Non esagererei, è una cosa normale dopo 90' di insulti. Sono arrivati anche dalla tribuna dietro la panchina. Da alcuni settori così importanti dello Stadium non ti aspetteresti mai un comportamento del genere. Anche i tifosi hanno un po' di responsabilità, non solo Mou. I cambi di Allegri ieri? Non ho nulla da dire, lui è sempre bravissimo a leggere le partite. Per quanto rigaurda la Roma non è ancora il caso di esaltarsi per una vittoria in Champions, perché la classifica in campionato non è bella".