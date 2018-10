RMC SPORT - Nela: "Napoli, buona partita. Cutrone bravo in area"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel Maracanà di RMC Sport, è intervenuto Sebino Nela. L’ex giocatore della Roma ha espresso il suo parere su alcuni dei temi più caldi della Serie A. A partire dalla sfida tra Napoli e Roma: "Il Napoli ha fatto un'ottima prova, ha avuto buone occasioni. La Roma ha giocato una partita sopratutto difensiva, ma non pensava di dover difendere così tanto. Ancelotti ha preparato bene il match". Mentre sul Milan ha detto: "Cutrone in area di rigore ci sa fare. I due attaccanti nel Milan possono funzionare benissimo, Gattuso ha fatto bene a cambiare. Mi dispiace che si sia creato questo clima intorno al Milan, perché se vince mercoledì è 4° in classifica".