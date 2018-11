RMC SPORT - Nela: "Nazionale, gli attaccanti soffrono l'ansia da prestazione"

“Herrera? Lo vedo fuori dal Porto, potrebbe andare in Italia dove è apprezzato da alcuni top club”. Così a TuttoMercatoWeb l’avvocato portoghese Marco Correia De Oliveira - molto vicini alle dinamiche di calciomercato del Portogallo - a proposito del calciatore del Porto, Herrera,...

ESCLUSIVA TMW - Avv.Correia: “Herrera via dal Porto. Cina su Salvio”

Sul problema attaccanti I nostri attaccanti stanno soffrendo l'ansia da prestazione, i gol arriveranno, sabato c'è stata anche un po' di sfortuna. Immobile non può essere messo in discussione, può essere l'attaccante dell'Italia.

Su Mancini Sta lavorando molto bene, la Nazionale è giovane e ha ampi margini di crescita. Possiamo fare molto bene. Bisogna però andare alla ricerca di un centravanti vero, che non c'è e non credo ci sarà nei prossimi anni

I fischi a Bonucci durante Italia-Portogallo? Siamo arrivate alle cose più assurde, è un giocatore della Nazionale. La gente va allo stadio per non divertirsi

