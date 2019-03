L’ex terzino della Roma Sebino Nela è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sull’eliminazione dei giallorossi dalla Champions League: “La Roma avrebbe dovuto giocare la partita perfetta e così non è stato, per come si è mossa la squadra e gli errorri individuali. La squadra in questa stagione non ha mai giocato con la stessa formazione per più di due partite, è una cosa che non mi fa impazzire. Primo tempo troppo rinunciatario, non può sperare solamente che l’avversario le conceda qualcosa: la partita va vinta facendo la prestazione. Il modulo? Giocare con la difesa a tre è andata bene una volta, contro il Barcellona, male invece nelle prestazioni in campionato. Io il traghettatore non lo prenderei mai, la Roma dovrebbe continuare con Di Francesco".