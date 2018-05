RMC SPORT - Nela: "Roma-Juve? Escludo l'ipotesi biscotto, troppa rivalità"

Ospite nel pomeriggio di Rmc Sport, nella trasmissione Maracanà, l'ex calciatore Sebino Nela ha commentato l'ultima giornata di Serie A. "Escludo l'ipotesi biscotto nella sfida di domencia sera tra Roma e Juventus: la rivalità storica tra le due squadre la renderà una gara vera. La fisicità nel calcio odierno fa ancora la differenza e la Juventus ne è la dimostrazione. Da qui deriva la sua supremazia sul campionato". Sulla Lazio e sul mercato biancazzurro ha commentato: "Tare? È bravissimo, troppo facile fare il mercato coi soldi... Gli rinnovo i miei complimenti. Lucas Leiva è stata una scelta giusta, si è rivelato un grande acquisto, molte big avrebbero dovuto prenderlo. E invece...". Lazio che ieri pomeriggio ha pareggiato in casa contro la sua ex squadra, l'Atalanta, su cui ha aggiunto: "Mi guardo volentieri la mia Atalanta. Mi piace come giocano, mi dà soddisfazione vedere questa squadra muoversi sul campo. Gasperini sta facendo veramente bene".