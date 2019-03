L'ex giocatore della Roma Sebino Nela è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Queste le sue parole sulla sconfitta della Roma contro la Lazio.

"Roma troppo brutta nel derby per essere vera: dove era la squadra? Senza nulla togliere ai meriti della Lazio, i giallorossi non sono proprio entrati in campo. La fortuna è che tra pochi giorni ci sarà una partita importante col Porto: la stagione può ancora riservare qualcosa di importante, ma in Champions dovrà arrivare una vittoria".

Sull'espulsione del portiere del Napoli contro la Juventus.

"Esagerato il rosso a Meret, nel calcio di oggi giocare in 10 è un disastro. L'arbitraggio di Rocchi non mi è piaciuto, la compensazione è assurda: non si può dare poi quel rigore contro la Juve".