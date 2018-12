L'ex giocatore, ora dirigente Sebino Nela è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sul match di domani sera tra Juventus e Inter: "Spalletti dopo la partita contro la Roma ha detto di essere molto soddisfatto del suo terzo posto. L'Inter non deve avere paura di giocare contro la Juventus, deve scendere in campo spavalda per vincere. Sarà una bella partita: i nerazzurri dovranno dare qualcosa in più per le motivazioni e per continuare a consolidare il terzo posto. La Juventus non deve sottovalutare la partita, perché un risultato negativo a livello psicologico potrebbe anche creare problemi alla squadra. I bianconeri sono forti mentalmente, ma nel calcio i problemi sono dietro l'angolo. Il campionato non è ancora finito".