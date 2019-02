L'ex terzino della Roma, ora dirigente Sebino Nela è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sulle polemiche del rigore assegnato alla Fiorentina nel match contro l'Inter: "Il VAR ha sbagliato, doveva fischiare fallo di Chiesa prima del rigore. Errore grossolano di Abisso che sicuramente adesso avrà qualche problema. Spalletti deve rispettare la professionalità di tutti, forse gli avranno riferito male le parole del conduttore di Sky. Gli arbitri non devono mettersi paura degli stadi e dei tifosi. Il VAR è un aiuto e come tale va usato. L'Inter deve stare attenta, la classifica dice che si è riaperta anche la corsa per il 3° posto".