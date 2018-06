RMC SPORT - Nicola: "Aspetto la Serie A. Icardi per età meglio di Higuain"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Davide Nicola, ex tecnico del Crotone, ha rilasciato la seguente intervista ai microfoni di RMC Sport, durante la trasmissione pomeridiana 'Maracanà':

Un pensiero sui Mondiali, prossimi all'inizio...

"È l'evento più gratificante per i giocatori e per gli allenatori. Quest'anno vedo come outsider il Belgio, la Croazia e il Portogallo. Ci sono anche delle apparizioni interessanti, come quella di Milinkovic, che sarà curioso vedere all'opera in un palcoscenico del genere. Sono curioso di vedere l'Argentina di Messi, che potrebbe mettere la ciliegina sulla torta sulla sua carriera".

È giusto valutare un portiere 70 milioni?

"Se un portiere è di grandissima prospettiva, il prezzo può essere simile a quello di grandi attaccanti e di grandi centrocampisti".

Nello scambio Higuain-Icardi, chi ci guadagnerebbe?

"Da un punto di vista pratico c'è una differenza oggettiva d'età, quindi è chiaro che Icardi, in prospettiva, può essere un colpo più importante: è un bomber incredibile. Higuain ha bisogno di completare la sua nomea vincendo qualcosa di importante. Sono comunque due grandi attaccanti".

Sul lavoro di altri allenatori:

"Ogni anno mi concentro su 2-3 allenatori, per lasciare sempre la mente aperta a nuove metodologie. Ho seguito molto Marcelino del Valencia, Di Francesco, che aveva un compito non facile alla Roma e ha fatto vedere qualcosa di importante, e infine Klopp, un allenatore che mi piace per il suo modo di porsi e per l'idea di calcio. Sottolineo anche l'ottimo lavoro di Giampaolo".

È più vicino all'idea di calcio di Sarri o di Allegri?

"Sono vicino alla mia idea, ne ho una precisa. Mi riconosco in alcune cose di Allegri, come nell'imprevedibilità tattica, ma sono un maniaco dell'organizzazione e del possesso come Sarri".

È rimasto stupito dall'arrivo di Ancelotti a Napoli?

"Torna in Italia un allenatore vincente, una persona ben voluta da tutti. Se ha accettato il Napoli avrà avuto delle garanzie dalla proprietà: ci saranno le possbilità per migliorare l'ottimo lavoro svolto da Sarri".

Come sarà il futuro di Davide Nicola?

"Ho le idee molto chiare, mi piacerebbe compiere un ulteriore step migliorativo in Serie A, con un progetto che mi consenta di esprimere la mia filosofia. Ho molto entusiasmo ma aspetto, quest'anno non ci sono stati grandissimi stravolgimenti".