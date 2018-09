RMC SPORT - Novellino: "Napoli, Ancelotti deve ritrovare gli equilibri"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Non mi sembra che Ancelotti abbia cambiato molto. I 4 dietro non mi stanno piacendo". E' questo il giudizio tecnico di mister Walter Novellino, intervenuto a RMC Sport durante 'Maracanà'. "Il Napoli domenica è mancato a livello caratteriale, mi sembra una squadra arrivata e troppo leziosa - ha ammesso Novellino- Ha grande difficoltà a tenere la squadra corta. Gli automatismi mancano, Ancelotti deve ritrovare gli equilibri giusti della squadra. Il turnover non piaceva neanche a Sarri. Ora Carlo sta cercando i giocatori su cui contare".

"Il presidente ha preso un grande allenatore e questo deve vincere. Ma deve trovare un centravanti. Secondo me uno forte come Cavani gli era stato promesso. Mi aspettavo l'arrivo di una punta importante in questo mercato. La prima punta attuale concede troppi punti di riferimento, Milik sta facendo fatica al momento", chiude il tecnico.