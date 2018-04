RMC SPORT - Novellino: "Sarri non lascerà Napoli, ha sposato il progetto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico Walter Novellino è intervenuto sulle frequenze di RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sul Napoli.

Sarri?

Lo conosco bene, ha sposato il progetto e ci tiene a questa squadra. Cercherà di vincere lo scudetto, anche se sarà difficile vista la Juventus di ieri sera. La squadra azzurra non mollerà anche se è un po’ calata fisicamente. Sarri vuole vincere il campionato e dare una grande soddisfazione ai tifosi. C’è un progetto, e il prossimo anno con qualche innesto in più il Napoli potrà lottare per qualcosa di ancora più importante.

Il Napoli avrebbe potuto puntare anche all’Europa League?

Si. La rosa non è ampia, ma avrebbe potuto fare quello che ora sta facendo la Lazio. Ha puntato tutto sullo scudetto. Il Napoli nel palleggio è una squadra superiore a tutte in Italia. Complimenti a Roma e Juventus per quello che hanno fatto in Europa. Sono convinto che Sarri darà continuità al Napoli, ma dal prossimo anno deve puntare anche all’Europa. Sono convinto che De Laurentiis regalerà al tecnico due-tre giocatori importanti.

Poco turnover di Sarri.

L’allenatore mette in campo la squadra migliore. Ogni tanto ha provato a cambiare fuori quei 13-14 giocatori che utilizza più spesso, ma non ha trovato conferme.