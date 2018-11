RMC SPORT - Oliveira: "Fiorentina, manca il gol. Cagliari, Castro mancherà"

© foto di Federico De Luca

Lulù Oliveira, grande ex di Cagliari e Fiorentina, è intervenuto nel Live Show di RMC Sport per parlare della Viola e dei sardi.

Su Castro

"E’ un giocatore che sta dimostrando grandi capacità, il suo rendimento era importante. Ma l’allenatore metterà qualcuno d’importante al suo posto".

Sulla Fiorentina

"Quinto pareggio consecutivo, la squadra non sta rendendo come lo scorso anno, quando andavano facilmente al gol. E’ un momento delicato e non è facile dare una spiegazione. La manovra è bella da vedere, ma mancano i gol. L’allenatore deve cercare di ottenere qualcosa d’importante da chi è davanti".

Sulla sfida della Fiorentina alla Juventus

"La motivazione è tripla, mi ricordo l’anno in cui li abbiamo battuti 3-1, noi eravamo in una situazione delicata. Mi ricordo che i tifosi ci dissero che se vincevamo, tutto sarebbe stato cancellato. E così è stato".

Sulle parole di Kolarov sui tifosi che non capiscono di calcio

"I tifosi devono fare i tifosi, ma devono sapere cosa sta passando la squadra. Non è che non sanno tutti i tifosi, loro dicono il loro punto di vista e devono sapere perché la squadra non rende. Il giocatore non gioca solo per sé ma per la maglia".

Sulle italiane in Champions

"Spero passino tutte e quattro. Per la Roma non sarà una partita facile, anche se il Real ultimamente non sta andando bene. Le possibilità di superare il turno sono 50-50. L’Inter sta migliorando e dimostrando di essere una grande squadra. Penso passi il turno, così come Juve e Napoli".

Sul campionato

"Pareggio del Napoli? Può esserci il contraccolpo psicologico, il Chievo non aveva niente da perdere. Nel mondo del calcio non bisogna dare niente per scontato, si deve giocare per novanta minuti. Ieri ha sbagliato prendendo alla leggera la partita".