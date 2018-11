RMC SPORT - Onofri: "Derby, Genoa favorito. Problemi difensivi per la Samp"

Il Cagliari lavora ad un colpo di mercato in vista di gennaio. Secondo quanto appreso dal nostro direttore Michele Criscitiello, ci sono stati dei contatti tra il Presidente Giulini e Citadin Martins Eder dello Jiangsu Suning. Approcci tra le parti, un’idea che può diventare qualcosa...

TMW - Cagliari, contatto per Eder

L’ex giocatore e allenatore del Genoa Claudio Onofri è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue dichiarazioni sul derby di Genova , in programma nel prossimo turno di campionato: "Il derby va al di là del valore delle squadre, è una gara da giocare dal punto di vista mentale. Entrambe le squadre arrivano a pezzi alla partita. Il Genoa arriva meglio alla partita rispetto alla Sampdoria: contro il Napoli i rossoblù hanno giocato discretamente bene, i blucerchiati invece nelle ultime tre gare hanno denunciato degli scompensi dal punto di vista difensivo. È una partita però che va oltre all’aspetto tecnico e tattico. Questa è la partita che determina un campionato" .

