RMC SPORT - Ordine: "Milan ancora troppo fragile per tornare in Champions"

Il giornalista Franco Ordine è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sul Milan, che ieri ha battuto l'Olympiakoc per 3 a 1 nel girone di Europa League: "Il Milan è ancora troppo fragile mentalmente, anche in difesa scricchiola ancora troppo per essere una seria candidata ad arrivare tra le prime quattro. Ci sono però delle certezze: negli ultimi 10 anni non c'è mai stato un centravanti come Higuain. A gennaio tuttavia servirà assolutamente una punta. Cutrone adesso non può partire titolare con Higuain, perchè altrimenti Gattuso non avrebbe alcun cambio in attacco da inserire a partita in corso".