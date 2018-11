RMC SPORT - Orlando: "Juve, servirà grande partita per battere Fiorentina"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alessandro Orlando, doppio ex di Juventus e Fiorentina, è intervenuto a Maracanà nel pomeriggio di RMC Sport per parlare della sfida di Firenze ma non solo.

Su Roma-Inter

"La rosa dell’Inter è più completa e competitiva. Ha giocatori esperti e con un tecnico bravo come Spalletti. Come esperienza non c’è paragone, sulla carta i nerazzurri sono favoriti".

Sulla partita Fiorentina-Juve

"Assist a Del Piero me lo ricordo bene, ma anche tanta gente perché è stato uno dei primi gol di Alex, che poi ha dettato legge per tanti anni. Fu partita della svolta per noi, perché la Fiorentina era prima. Fu un passaggio di consegne tra Vialli e Del Piero. Qualche tempo dopo Vialli ci disse che non tanto il campionato, ma che ci saremmo giocati la Coppa Campioni. Pronostico per domani? Sarà vita dura per la Fiorentina, ma in casa ci ha abituato a partite importanti in casa. La Juve è quasi imbattibile, ma deve fare una grande prestazione".