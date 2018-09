RMC SPORT - Orlandoni: "Inter, ottimo mercato. Può essere l'anti-Juve"

© foto di Federico De Luca

Per parlare del momento dell'Inter dopo le prime tre sfide di campionato è intervenuto a RMC Sport, durante 'Maracanà', l'ex nerazzurro Paolo Orlandoni: "Ottimo lavoro dell'Inter in estate - ha ammesso - Con i nuovi acquisti i nerazzurri possono arrivare a contendere il titolo alla Juventus". Poi ammette: "Nell'Inter del triplete c'erano tanti leader e un gruppo molto unito che aveva tanta voglia di vincere. Se oggi manca un leader? Le squadre si costruiscono negli spogliatoi, non servono prese di posizioni plateali".