Il tecnico ed ex calciatore dell’Inter Massimo Paganin è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sul prossimo derby di Milano: “L’Inter ha qualcosa in più naturalmente sotto il punto della fisicità. Sarà un derby spettacolare, ma che non è detto ci regali dei gol. Le due squadre si giocano molto, è un derby importante soprattutto dal punto di vista mentale. Spalletti ha dato un’identità a una squadra che ha dei giocatori importanti, il Milan sta cercando di formarsi: i nerazzurri hanno qualche punto di vantaggio. Nel derby però conta poco chi arriva meglio: entrambe le squadre stanno bene dal punto di vista mentale, vincere darebbe un vantaggio di punti sulle avversarie”.