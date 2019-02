L’ex giocatore Massimo Paganin è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Spalletti in bilico.

L’Inter dovrebbe tenere Spalletti, cambiare a questo punto della stagione non ha senso dal punto di vista pratico. Sta vivendo un momento difficile, ma comunque l’Inter è terza ed è in Europa League. Ci sono ancora cinque mesi da affrontare, cambiare potrebbe solamente complicare le cose.

Sulla situazione dell’Inter.

Ci sono troppi alti e bassi nella squadra, ma anche nell’umore dei tifosi. A poco senso adesso cambiare l’allenatore che ha migliorato quanto fatto lo scorso anno. L’Inter ha avuto un involuzione inspiegabile in queste ultime giornate di campionato, il gioco espresso ieri era elementare.