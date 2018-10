RMC SPORT - Paganin: "Inter squadra consapevole dei propri mezzi"

Massimo Paganin, ex giocatore anche dell’Inter, a ‘Maracanà’, nel pomeriggio di RMC Sport, ha parlato dei nerazzurri e non solo.

Sulla difesa dell’Inter

"I numeri parlano chiaro. L’Inter è cresciuta in questa fase, tutti si abbassano. Ieri sera giocava con un 4-5-1 in fase di difesa ed è una consapevolezza che hanno i giocatori. E’ una squadra consapevole dei propri mezzi, ma fa parte del percorso di crescita. Sa di poter mettere in ogni momento i suoi avversari. In Europa ha sofferto di più rispetto al Napoli, vedi col Tottenham, ma con la convinzione il carattere ha rimontato. Ora è cresciuta di più e ci sono ampi margini di miglioramento".

Sul Pallone d’oro

"Per me lo vince Griezmann, se lo merita ampiamente perché ha vinto Europa League e Mondiale. La parte più importante in Francia non l’ha fatta Mbappè ma lui. Ronaldo e Messi sono campioni assoluti, ma lui lo ha meritato. Ha fato un percorso di crescita tale che può vincere questo premio".