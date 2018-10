RMC SPORT - Palanca: "Il Napoli può vincere con chiunque"

Massimo Palanca, ex giocatore del Napoli, ha parlato a RMC Sport Quelli della Notte alla viglia del match contro il Liverpool: “Perdere domani comprometterebbe il cammino del Napoli in Champions. Il Napoli può vincere con chiunque quindi non sarebbe comunque spacciato. La Juve è rimasta sorpresa dall'inizio di gara del Napoli poi però si è riorganizzata e ha cambiato la partita anche perché il Napoli non poteva durare 90 minuti. Come giocheresti contro il Liverpool? Ancelotti ha talmente tanta esperienza che sa benissimo lui come organizzare il Napoli. Ha dimostrato sino ad ora di sape cambiare gli uomini. Qual è il punto debole del Liverpool? Non andrei a trovare il punto debole, se il Napoli gioca come sa può trovare i punti deboli a chiunque. Con il Liverpool sarà la stessa cosa anche se le inglesi notoriamente non hanno grandi difese. Salah? I centrali del Napoli non mi sono mai piaciuti quindi speriamo bene perché uno come Salah è imprevedibile e veloce".