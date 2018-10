RMC SPORT - Palmeri: "Bolt non adatto per grandi squadre"

Tancredi Palmeri, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show parla dei maggiori temi della giornata.

Su Bolt e la sua avventura in Australia

"Lui ci crede, si è allenato per qualche giorno con il Manchester United e il Borussia Dortmund. Allora furono tutti contentissimi. I gol fatti sono da grande attaccante, ma se le due squadre gli hanno detto di no è perché forse non è per quei livelli. E poi ha anche una certa età. Non ha avuto grossi traumi in carriera, tuttavia se non viene preso, c’è un motivo. Se ci fosse stato Gaucci al Perugia, lo avrebbe preso".

Sulla Nazionale

"Non abbiamo ancora trovato la formazione giusta. E’ stata la prova più positiva dell’era Mancini, ma era l’Ucraina. In 90’ è venuta solo 5’ nella nostra area e ha fatto gol. E questo mi preoccupa in vista della Polonia, dove ci giochiamo tanto. Immobile ha una media in Nazionale peggiore di tanti altri attaccanti. Questo deve far riflettere. Diamogli l'illusione di fare la partita, ripartiamo in contropiede".