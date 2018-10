RMC SPORT - Palmeri: "Dybala, il primo gol è alla Del Piero"

Tancredi Palmeri, giornalista, a RMC Sport Live Show: "Il primo gol di Dybala è arrivato con un tocco alla Baggio o alla Del Piero. Con questi gol l'argentino si è tolto la pressione che aveva in questo periodo. Avere Ronaldo in allenamento aiuta tutta la squadra a crescere. La Juve ha vinto tutte le partite ufficiali in questa stagione e guardando quello che fanno le altre in Champions fa pensare che forse è la volta buona".

Il Manchester United sta giocando male, ma è solo colpa di Mourinho?

"E' una squdara che gioca veramente male e non da adesso. In Spagna in tanti criticavano Mourinho che però era paragonato al Barcellona di Guardiola mentre lo United è quasi un anno che gioca così. Quest'anno ha cominciato peggio di come aveva finito e mi pare ovvio che ormai non c'è più chimica nello spogliatoio. Se stasera dovesse perdere in casa il Manchester manderebbe via Mourinho anche se c'è una penale da 25 milioni di euro".