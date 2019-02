RMC SPORT - Palmeri: "EL, buon sorteggio. Higuain può restare al Chelsea"

A RMC Sport è il momento del giornalista Tancredi Palmeri. Ecco le sue parole:

Sui sorteggi per Inter e Napoli in EL

"Darei un 7,5. Non vuol dire che è facile e si passa. Ma oggettivamente, vedendo cosa poteva capitare, a partire dal derby, il Chelsea, il Siviglia e l’Arsenal, è andata bene. Prima di un sorteggio, divido in due metà le avversarie possibile: da una parte le più forti e dall’altra quelle meno forti. Salisburgo ed Eintracht erano tra le meno forti. Sono comunque squadre dinamiche, il Salisburgo è impenetrabile in casa ma evanescente fuori, l’Eintracht ha dei singoli migliori, specialmente Jovic, su cui ha messo gli occhi Barcellona e mezza Premier. Sono turni alla portata, ma basta mezz’ora fatta di distrazione per rovinare tutto".

Sul blocco del mercato del Chelsea

"Se si blocca il mercato, per quanto non sia contento il Chelsea, Higuain lo tieni. Per l’avv. Grassani, il Chelsea non potrebbe tenersi Higuain. Ma faccio notare che in provvedimenti passati, giocatori che avevano nel contratto delle opzioni che potevano essere esercitate, come l’opzione del riscatto o di prolungamento del prestito, salvavano questi accordi perché appartenenti al contratto precedente. Non sono sicuro quindi che il Chelsea non possa tenere Higuain. Se fosse così, la Juve dovrebbe essere molto contenta. Ma tante sanzioni sono state appellate e il Chelsea lo farà. Teoricamente le conviene presentare l’appello più tardi possibile, verso maggio, perché nei casi precedenti era stata concessa la sospensiva prima della sentenza".