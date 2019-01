Nel corso del Live Show di RMC Sport è intervenuto Tancredi Palmeri, giornalista e opinionista: "Pronostico? Direi 2-0 per la Juventus anche se prima vorrei vedere le formazioni in campo. Tra le righe Gattuso ha fatto capire molte cose su Higuain. Ha detto anche che non sa se gioca forse perché sente troppo la gara contro la Juventus. Magari Gattuso sta pensando ad un 4-4-2 con Cutrone e una mezza punta là davanti. In prospettiva futura, se tutte le parti fanno quello che devono fare, Higuain andrà al Chelsea".

Vicenda che si può concludere con Piatek al Milan?

"Piatek arriverebbe al Milan ma ci sarebbero delle cose poi da sistemare. Il Genoa potrebbe anche fare a meno di Piatek ma ci sono delle cifre da incontrare. Bisogna vedere se il Chelsea verserà al Milan la metà dei soldi che i rossoneri hanno speso per Higuain e poi bisognerà vedere se Preziosi accetterà un prestito oneroso con obbligo di riscatto in base a certi paletti che verranno messi su presenze e gol. Riscatto che poi potrebbe scattare solo nel 2020. Non credo che Preziosi accetterebbe questo tipo di operazione. Se Higuain va via il Milan resta in difficoltà ma in maniera minore. Morata ha detto che è pronto a tagliarsi l'ingaggio pur di andare all'Atletico Madrid e questo è sicuramente un passo avanti importante".