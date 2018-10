Tancredi Palmeri, opinionista di RMC Sport, a Live Show ha toccato tanti temi: "Löw? Gli hanno rinnovato il contratto prima del Mondiale e in Germania di solito non mandano via un allenatore. Tendenzialmente i tedeschi non agiscono così anche perché Löw ha appena stabilito il record di presenze sulla panchina della Germania. Sarebbe strano un suo esonero. Al di là della crisi della squadra dico che la Germania non ha segnato nelle ultime tre partite ufficiali e non era mai successo nella storia della nazione".

Italia, sono arrivati segnali positivi incoraggianti?

"Erano due anni che volevamo gioire come l'altra sera. Biraghi l'abbiamo spinto in porta tutti noi. Due anni che non sentivamo un'emozione del genere. Non so se possa essere un click per la Nazionale ma gli stessi giocatori hanno detto che avevano bisogno di una situazione così. Fa tanto questa vittoria. Ci sono margini di miglioramento per l'Italia".