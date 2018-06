RMC SPORT - Palmeri: "Jorginho il peggiore. La Juve vuole Milinkovic"

Le parole dell'opinionista e giornalista di BeIN Sports, Tancredi Palmeri, durante il suo consueto intervento nel Live Show di RMC Sport:

Condividi l’ottimismo di Mancini?

“Al netto di tutto, soprattutto del fatto che la Francia è tre categorie sopra di noi, sia atleticamente sia tecnicamente, secondo me ci sta una prestazione del genere. Ci abbiamo provato ed è giusto così. Alcuni episodi sono stati sfortunati e nei primi dieci minuti del secondo tempo potevamo benissimo pareggiare. Occorrerà lavorare di più sulla cattiveria e sull’intensità del centrocampo, oltre alla concentrazione sia in difesa sia in attacco”.

Possiamo dire che Mancini sta andando nella direzione giusta?

“Certamente. Questo è il momento in cui sperimentare, ma sperimentare con senno e coscienza. Non provare tanto per farlo. Oggi il centrocampo non è andato bene, con Jorginho il peggiore e non me lo aspettavo. La direzione c’è e anche l’idea di base. Ad esempio Balotelli ha giocato bene, però poteva accorciare di più e aiutare la squadra in fase di costruzione gioco. Stesso discorso per gli esterni di attacco, a tratti fuori dal gioco. Considerato però da dove venivamo nel recente passato, può essere un buon inizio questo”.

Chi è la tua favorita per il mondiale oggi?

“Tecnicamente direi Brasile, ma contro tutti dico Argentina. Non posso credere infatti che Messi chiuda l’avventura con la Nazionale così. Inoltre ho fiducia in Sampaoli. Li ho visti da vicino e il lavoro del CT è evidente è visibile. È straordinario anche se fin’ora ha sbagliato molto. L’Argentina deve aggrapparsi a lui”.

Che fine fa Milinkovic?

“La Juventus vuole comprarlo e su questo ci sono pochi dubbi. Sa che l’unica lacuna della sua rosa è proprio quel profilo in mediana. Il problema è il prezzo: se non scende rispetto a quello che fa Lotito, non credo che la Juve arriverà al serbo. A meno che Marotta non trovi una contropartita che piaccia a Lotito”.