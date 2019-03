RMC SPORT - Palmeri: "Juve, Ronaldo ha bisogno della squadra"

A RMC Sport Live Show arriva il momento del giornalista Tancredi Palmeri. Ecco le sue parole in merito a Juve-Atletico:

Su Spinazzola

"Lì si deciderà la partita dal punto di vista difensivo. Ha fatto un’ottima prova con l’Udinese ma ha fatto pochissime altre presenze, anche per via dell’infortunio. Potrebbe andare su di lui Griezmann. E’ da vedere quanto Kokè possa alzarsi in contropiede".

Su Cristiano Ronaldo

"Finora deludente la sua Champions. Anche a Madrid ha fatto una prova da sei. Nessuno però vince da solo e il grande equivoco è che Ronaldo non è Messi, che può prendere da solo sulle spalle il gioco della squadra. Già da qualche anno era la risultante del gioco, un cecchino infallibile. Ha bisogno che ci sia la squadra. Non è mai stato decisivo nelle finali. E’ infallibile ma ha bisogno alle sue spalle della squadra".

Su Juanfran

"Già a destra sarebbe l’anello debole della difesa dell’Atletico, anche se all’andata è stato molto presente a se stesso. Ma un conto è farlo in casa, un conto è fuori e nella fascia non tua. Lì passerà Cancelo e lì starà la chiave del match".