RMC SPORT - Palmeri: "L'Inter ha fatto la partita. Vittoria di cuore"

Tancredi Palmeri, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show ha commentato la vittoria dell’Inter contro il Tottenham in Champions League e non solo: “E’ stata una partita incredibile. Questa partita l’ha vinta San Siro, l’ha vinta il cuore nerazzurro. Un’Inter che aveva comandato la partita ma era stata troppo arrogante negli ultimi 30 metri. Nonostante questo c’ha creduto e ha trovato un gol pazzesco di Icardi. Un pareggio avrebbe compromesso, forse irrimediabilmente, il cammino Champions dell'inter”.

Questa è una vittoria che arriva in un momento di difficoltà. Vale doppio?

"Non si può dire, è presto, ma ciò che era mancato all'Inter in campionato era stata proprio la mentalità vista stasera. L'Inter contro il Tottenham ha fatto la partita. L'Inter ha vinto al di là dei propri limiti e può essere un momento molto importante per la stagione".

Sospiro di sollievo per Spalletti?

"Per come stava maturando la sconfitta era diverso dalle prestazioni deludenti del campionato. Nonostante la vittoria resta un grosso interrogativo su alcuni aspetti dell'Inter. Spalletti dovrebbe fare tesoro di questa serata. E' un'Inter migliorabile ma stasera si è vista la mentalità che non avevamo visto in campionato".