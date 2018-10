RMC SPORT - Palmeri: "Mi aspetto esperimenti da parte di Mancini"

Nel corso del Live Show di RMC Sport è intervenuto Tancredi Palmeri, giornalista: "Credo che Campedelli sia stato molto generoso a richiamare Ventura e farlo tornare nel mondo del calcio. Ballardini? Assurdo l'esonero. Che squadra pensa di avere Preziosi? E' vero hanno tirato fuori dal cilindro Piontek, ma la difesa del Genoa è estremamente limitata e sono evidenti tanti errori. Il Genoa ha perso tanti punti con l'addio di Perin. Ballardini meritava almeno di giocarsela con la Juventus alla ripresa del campionato".

Domani l'Italia torna in campo. Che gara ti aspetti da parte degli azzurri?

"Chiedo sperimentazione pura da parte di Mancini che ha tutto il diritto di cambiare i giocatori. Penso che possa aver senso giocare con una squadra nel primo tempo e con un'altra nel secondo. Poi però questa filosofia non deve continuare nella Nations League che è una competizione che qualcosa vale. Se l'Italia non vince neanche una partita delle prossime due di Nations League rischia di non essere testa di serie agli Europei".