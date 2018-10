RMC SPORT - Palmeri: "Milan, Gattuso sta seguendo la parabola di Montella"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Tancredi Palmeri, giornalista e opinionista, nel corso del Live Show di RMC Sport ha affrontato il tema Milan.

Sulla situazione dei rossoneri

"Tra le peggiori prestazioni del Milan da quando lo ha preso Gattuso. Mi sembra la deriva in cui è andato lo scorso anno Montella. Lui aveva vinto una Supercoppa, restituendo un certo orgoglio, ma poi è andato alla deriva. Non è stato assistito, ed è la stessa cosa vedendo Gattuso nel derby e contro il Betis. Calabria non ha fatto niente, Cutrone sembra il migliore, uno che non se ne frega. Serve uno come lui ora, invece si continua con il 4-3-3 e con quegli interpreti. Bakayoko? Per essere bocciato devi giocare. Metti uno al centro del campo di cui non ti fidi? Non ha una logica questo, come i cambi nel derby. Gattuso aveva i peli sullo stomaco quando era giocatore, ma forse non ce l’ha da allenatore. Con Montella si era andati verso l’alto. Ora questa è una squadra estremamente fragile. Servirebbe un tecnico come Antonio Conte. Se guardiamo il finale di stagione del Milan, Gattuso era stato tra i primi tre per punti fatti da quando era subentrato in panchina. Era ovvio che facesse più punti quella squadra rispetto a Montella. I motivi per confermarlo c’erano, ma forse non c’era la totale convinzione su di lui, soprattutto quando è cambiata la società. In particolare non c’era la piena fiducia di Leonardo. E quando cominci con questi prodomi, sempre si paga questa cosa durante la stagione. Se non ci credevi, era meglio tagliare i ponti subito".