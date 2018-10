RMC SPORT - Palmeri: "Nazionale: perché non chiamare Belotti e Politano?"

Tancredi Palmeri, giornalista e opinionista, nel corso del Live Show di RMC Sport ha affrontato i diversi temi di giornata.

Sulle convocazioni in Nazionale

"Ci sono elementi discutibili. Perché non ha chiamato Belotti e invece Zaza? Cutrone invece? Più sostituto di Immobile. Ti sei tolto così una possibilità in avanti. Poi capitolo Politano: è in forma, perché non convocarlo? E’ un elemento duttile, ti permette di fare più moduli. In più abbiamo un solo mediano, Gagliardini. Si presuppone che giocheremo con Jorginho-Verratti, poi a trazione anteriore. Ma chi difende? Le partite scorse devono essere da insegnamento. Servono due uomini che sappiano recuperare palla in difesa".

Sul caso Ronaldo

"Sta subendo grandi conseguenze, ma vergognoso come è stata trattata la storia. Tutti sono innocenti prima del giudizio. Errore bollare come fake news il caso, questo è un errore che ha compiuto CR7. Non convocazione in Nazionale? Altro che tranquillità".