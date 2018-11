RMC SPORT - Palmeri: "River Plate-Boca Juniors situazione ridicola"

Tancredi Palmeri, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show: "Dispiacerebbe perdere il PSG perché il Liverpool lo abbiamo già visto la passata stagione e uscendo dalla Champions può provare a vincere la Premier. I francesi invece hanno una squadra con Neymar e Mbappé e ci manca la storia del PSG in Champions League".

Pallone d'Oro a Modric, secondo Cristiano Ronaldo e terzo Griezmann. Sarà così?

"Su Modric sono totalmente d'accordo. Non è il premio per il giocatore più forte ma per il giocatore che oltre alle prestazioni personali porta a casa anche dei trofei di squadra. Il Real Madrid giocava intorno a Modric anche quando c'era Cristiano Ronaldo. Nelle partite in cui CR7 è sparito è stato Modric a dirigere l'orchestra".

Al Bernabeu il 9 dicembre si gioca River-Boca?

"Secondo me stavolta si gioca. Questa doveva essere la partita di club più importante della storia in Sud America ed è diventata la situazione più ridicola della storia del calcio. Una partita rinviata addirittura in un continente diverso. Questo è lo specchio del marcio che c'è nel calcio".