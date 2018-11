RMC SPORT - Paparesta: "Var, marcia indietro. Sì alla chiamata dei mister"

© foto di Federico Gaetano

L'ex arbitro ed ex presidente del Bari Gianluca Paparesta - in diretta nel 'Live Show' di RMC Sport - ha parlato dell'utilizzo del VAR in Serie A: "Si sta cercando di utilizzarlo soltanto in casi eclatanti. Ma ogni domenica ci troviamo ad affrontare una serie di situazioni che legittimamente meriterebbero una revisione, ma che non vengono considerati come chiari ed evidenti errori. Non verrà mai detto, ma c'è una volontà di ritornare sui propri passi e tornare ad analizzare più episodi durante una gara. Adesso qualche arbitro la sta utilizzando come l'anno scorso, altri invece adottano come richiesto una posizione più restrittiva".

Sull'idea di concedere un numero di chiamate per tempo agli allenatori:

"Può essere una giusta soluzione. Nel corso di una gara, un allenatore e una squadra possono avere dei dubbi su una circostanza. Avere la possibilità di rivedere l'episodio può rendere il clima in campo più sereno e tranquillo".

Sul rigore concesso alla Fiorentina contro la Roma:

"Per calmare le anime io lo sarei andato a rivedere, ma l'episodio non è stato giudicato un chiaro evidente errore. Io poi personalmente, se fossi andato al monitor, non l'avrei mai dato".

Sul Bari di De Laurentis:

"Comincia una nuova pagina con una proprietà forte e solida, che ha dimostrato di poter far bene nel mondo del calcio. Per rivedere il Bari dove merita bisogna essere consapevoli che ci sarà da percorrere un percorso lungo, questo per colpa di un personaggio che ha fatto sparire il calcio professionistico nella città pugliese. Una volta in B, tra qualche anno, De Laurentis dovrà fare una scelta".