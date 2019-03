RMC SPORT - Parola: "Astori ragazzo d'oro. Allegri gran gestore"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Andrea Parola, ex calciatore, ha parlato nel Live Show di RMC Sport di Davide Astori, suo ex compagno al Cagliari: "E' sempre emozionante parlarne e ricordare quei tre anni vissuti insieme a Cagliari. Era sempre il primo a scherzare, lo faceva spesso con Canini. Non l'ho mai visto arrabbiato o con il broncio. Era l'ultimo ad andare via. Lo prendevamo in giro all'inizio perché veniva con una macchina scassata. Era un ragazzo unico. Non ho mai visto una persona così 'ricordata'. Lo avevo sentito poi proprio prima della sua morte. Ci eravamo messi d'accordo per rivederci, per far conoscere le due famiglie. Era un ragazzo d'oro. Aveva mantenuto l'umiltà. Si è consacrato come uomo ma soprattutto come calciatore".

Su Allegri, avuto a Cagliari

"Gestisce bene il gruppo, soprattutto chi gioca di meno. E' stato sempre abile a coinvolgere tutti. Una sua grande abilità era farci sentire tutti uniti. Faceva battute, è un allenatore molto vicino ai giocatori. A livello tecnico-tattico Giampaolo è il numero uno in Italia invece. A livello difensivo è incredibile. Allegri gestisce meno il dettaglio ma è un fenomeno a livello di comunicazione, di gestione dello spogliatoio. E ha un modo di concepire il calcio più offensivo".