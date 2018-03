RMC SPORT - Pasqualin: "Balotelli fuori? Giusto, non fa spogliatoio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Giusto non convocare Balotelli in Nazionale". Con queste parole, rilasciate a RMC Sport, l'agente Claudio Pasqualin ha commentato le scelte del ct Di Biagio:

"Al di là delle prestazioni c'è anche lo spogliatoio che nel calcio conta. Molti suoi compagni vedono e osservano i comportamenti di Balotelli fuori dal campo. Concordo con Di Biagio, che ha deciso di non convocarlo, ma non mi piace la giustificazione che ha dato: non doveva parlare di prestazioni, ma di spogliatoio. Sono stufo che vengano ancora date occasioni a Balotelli. Non è un campione, è un buon giocatore".

Su Verratti:

"Certi appuntamenti non vanno persi. Gli ottavi di finale di Champions è uno di questi e lui non doveva farsi espellere, diventando uno dei motivi principali dell'eliminazione del PSG. Anche in Nazionale non ha mai brillato".