RMC SPORT - Peccenini: "Under e Kluivert strepitosi. Dzeko rinato"

Franco Peccenini, ex giocatore della Roma, a RMC Sport Quelli della Notte ha analizzato la larga vittoria dei giallorossi in Champions League: “La Roma ha dominato questa sera contro una squadra che non si capisce neanche come ci sia arrivata ai gironi di Champions League. Ma questo non toglie nulla ad una Roma in grande crescita anche grazie ai tre punti del derby. Ho visto una Roma brillante e autoritaria, è sulla via di guarigione. Colpito dalla prestazione dei giovani Under e Kluivert, hanno fatto una gara strepitosa. Dzeko è rinato con questa tripletta forse perché sente la Champions League più di altre competizioni. Stasera Di Francesco ha presentato tante novità ma i cambi di stasera gli sono riusciti tutti. Marotta? Forse lo scontro è iniziato sull'affare Cristiano Ronaldo che Marotta non avrebbe voluto fare. Però ecco lasciar andar via un dirigente così importante è un peccato".