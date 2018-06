RMC SPORT - Pellegri: "Salcedo-Inter? Lo spero per lui"

Partita che vale come spot per i Mondiali, quella fra Portogallo e Spagna: 3-3 il finale fra mille emozioni. Protagonisti Cristiano Ronaldo e Diego Costa. Il cinque volte Pallone d'Oro apre e chiude la partita, segnando una tripletta e portandosi il pallone a casa; il centravanti...

Atletico Madrid, per il dopo Savic occhi sul baby Nehuen Perez

Nizza, niente riscatto per Marlon. Torna al Barcellona

Arsenal, offerta da 20 milioni per David Luiz rifiutata dal Chelsea

Kroos: "Modric via dal Real Madrid? Non voglio nemmeno immaginarlo"

Fair Play Finanziario, il presidente della Liga non ci sta: "È morto, senza valore"

Telenovela Grealish: c'è il maxi rilancio del Tottenham per l'esterno

The Sun su Sarri-Chelsea: "Finally". L'annuncio a giorni

Manchester United, De Gea ha deciso: no al Real, resta con rinnovo

Arsenal-Liverpool, derby d'Inghilterra per Gelson Martins

Salcedo potrebbe andare all'Inter.... "Lo conosco da quando eravamo bambini. Spero per lui che possa fare il salto di qualità".

Hai seguito il Genoa? "Quando potevo andavo sempre a Marassi, perchè sono nato a Genova e tifo la squadra rossoblù. Criscito è tornato? C'è uno staff dirigenziale di tutto rispetto quindi faranno un ottimo mercato per costruire una squadra di livello anche quest'anno".

L'impatto col Monaco: "È stato normale, sono arrivato lì con l'intento di dimostrare le mie qualità ma sono stato sfortunato perchè ho dovuto fare un'operazione. Ho lavorato bene per recuperare e sono riuscito a fare le ultime tre partite di campionato. Ho avuto l'opportunità di conoscere Falcao, che fa il mio stesso ruolo. Ho cercato di imparare da lui, dal suo modo di muoversi dentro l'area. Devo ringraziare il mister e i miei compagni".

