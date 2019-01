RMC SPORT - Pellegrini: "Balotelli fortunato, Quagliarella è eterno"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Altro ospite nel Live Show di RMC Sport. Luca Pellegrini, ex calciatore della Sampdoria. Ecco le sue parole:

Su Balotelli

"E’ nato con lo smoking, cade sempre in piedi. E’ sempre oggetto dei desideri di qualcuno e guadagna sempre tanto, pur facendo poco. E’ davvero fortunato".

Su Caprari

"Assenza pesante, era quello che aveva caratteristiche diverse rispetto agli altri attaccanti della Samp. Perdita grave qualitativamente parlando. Giampaolo cambia gli interpreti ma mai il modulo e il modo di giocare. Caprari era un valore aggiunto".

Su Gabbiadini

"L’infortunio di Caprari gli da più opportunità. Non sai mai se può fare prima punta, seconda punta, esterno, mi sembra di vedere lo Schick della Samp. Domenica lo ha messo proprio dove giocava lui. Se gli concedi tre metri, lui calcia in porta. E’ un giocatore importante, ha fisicità, ha un mancino fantastico, ma sa colpire anche di testa. E’ un’alternativa in più. Giampaolo saprà dove inserirlo e con chi".

Su Quagliarella

"E’ sempre stato così da 15 anni a questa parte. Gol facili non ne fa. E’ abituato a farne di difficili. Verrebbe da dire eterno. Dietro a tutto questo c’è una professionalità e un’autostima. Ci sono partite nelle quali non è sempre protagonista, ma diventa pericoloso quando tocca il pallone. Gli ultimi 15 minuti con la Fiorentina sono stati devastanti. Peccato che non si possa clonare".

Su Andersen

"Da top club? Anche individualmente se la cava molto bene. Nella prima parte di stagione teneva il reparto da solo. Ora, anche non supportato da un compagno di squadra, qualche volta ha qualche passaggio a vuoto. E’ migliorato più lui che Skriniar quando era a Genova".