RMC SPORT - Pepe: "Allegri necessario dopo Conte"

In esclusiva a 'Stile Juventus', su RMC Sport, Simone Pepe, ex giocatore della Juventus, ha analizzato l'attuale momento dei bianconeri:

Fa notizia il pareggio contro la Spal?

"Tutti siamo abituati a veder vincere la Juventus ogni domenica, ma non può essere così. La Spal ha fatto un'ottima partita e i bianconeri erano anche stanchi dopo la gara di mercoledì contro l'Atalanta. Il Napoli sta facendo cose straordinarie ma è a -2, la Juventus ha l'esperienza per gestire queste situazione".

Sul Real Madrid in Champions:

"Alla Juve è normalità vincere. Non vincere e perdere crea stupore in tutti. Anche il sorteggio di Champions, io credo che il Real Madrid, il top del top, non sia felice di aver preso la Juventus, perchè contro i bianconeri c'è sempre da sudare".

Ti dà fastidio che ti giudicano solo come un uomo spogliatoio nella tua esperienza alla Juventus?

"Sono stato un giocatore di medio-alto livello e sono diventato grande grazie ai campioni con cui ho giocato. È giusto che si parli di Buffon e Pirlo, se si parla di Pepe sarebbe un problema".

La principale differenza tra Conte e Allegri?

"Non c'è una differenza, tutti e due dovevano far vincere la Juventus e ci sono riusciti entrambi. Di carattere sono opposti. Noi dopo Delneri avevamo bisogno di uno come Conte, bravo a bacchettarci sempre. Abbiamo vinto il primo Scudetto senza perdere una partita. Dopo tre anni con lui è arrivato Allegri e noi eravamo molto più maturi e consapevoli: lui ha portato tranquillità e serenità, i risultati poi parlano da soli. Se è tatticamente camaleontico? L'ha dimostrato in campo. Può cambiare in corsa, può fare il 4-4-2, il 4-3-3: quando hai dalla tua parte dei calciatori forti tutto viene in modo facile".