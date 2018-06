RMC SPORT - Perinetti: "Perin voleva la Juve. Proveranno a prendere Chiesa"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Per parlare delle ultime trattative di mercato è intervenuto a RMC SPORT, durante ‘Maracanà’, il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti.

Su Perin e il passaggio alla Juventus

"Spesso ci si domanda perché le società cedono i giocatori a cui i tifosi sono affezionati. Ma nel calcio odierno questo non conta. E’ normale che quando un giocatore dice che è maturo per fare la Champions, venga ceduto. Napoli? Ci sono stati discorsi, così anche come con altre società. Ma il giocatore aveva espresso il suo gradimento per la Juventus".

Sulle valutazioni

"A volte vediamo vendite a cifre folli. Le cifre le fanno le società e la voglia di quella specifica società di prendere quel determinato giocatore".

Su Alisson e la quotazione di 100 milioni

"La Roma per darlo via vuole monetizzare, poi la sua valutazione la fa la sua qualità. E’ un portiere che ora è considerato uno dei primi 5 al mondo. Oggi è difficile resistere a certe cifre".

Su Laxalt

"E’ oggetto di attenzioni ma vediamo. Noi sentiamo, poi vedremo. Se ci sono giocatori che hanno volontà di cambiare perché hanno offerte importanti che possiamo fare? Cercheremo di accontentarli".

Scambio Icardi-Higuain è possibile?

"L’ho letto sul giornale, è una buona idea. Credo che Allegri per rimanere alla Juventus ha chiesto dei cambiamenti. E tra questi c’è quello di avere un centravanti diverso da Higuain. Credo che il prossimo anno l’argentino non sarà alla Juventus".

Su Ancelotti al Napoli

"Sono stato molto sorpreso perché il colpo di De Laurentiis è stato magistrale. In questo caso si è superato. Vuole internazionalizzare il club. Con tutto il rispetto di Sarri, che si è fatto conoscere con un gioco spettacolare, Ancelotti ha esperienza che permette di attrarre giocatori importanti".

Izzo rimane?

"Vedremo, è ancora tutto da vedere".

Su Marchetti

"Avevamo una rosa di nomi, lui ci assicura qualità ed esperienza. E’ reduce da un periodo di inattività ma non ha dimenticato il mestiere. Prenderemo un altro portiere giovane? Potrebbe accadere, vedremo le opportunità che ci darà il mercato".

Su Federico Chiesa e Milinkovic Savic

"Credo che la Juve tenterà fino alla fine di prenderlo. Ha confermato le sue qualità, i bianconeri sono molto attenti ai prospetti italiani. Milinkovic ha valutazione straordinaria, difficile che l'affare vada in porto".