RMC SPORT - Pià: "Campionato aperto. Napoli, il segreto dei due attaccanti"

© foto di Federico De Luca

Così Inacio Piá - ex attaccante del Napoli - su RMC Sport durante il 'Live Show':

Questo Napoli ha bisogno di una prima punta pesante?

"Vedendo le ultime prestazioni, sicuramente no, anche se Cavani è un giocatore di caratura internazionale. Mertens e Insigne si trovano a meraviglia, non andrebbe rovinato questo giocattolo".

Sul Napoli di Ancelotti?

"La gestione è diversa, Ancelotti cerca di coinvolgere tutti i componenti della rosa. Anche negli allenamenti, si alza il livello e l'intensità: alla lunga ciò può fare la differenza. Il segreto di questo Napoli è il gioco che fanno i due attaccanti, la verticalizzazione immediata per la prima punta. Questa è la chiave degli azzurri".

Il Napoli ha tanti rimpianti in queste prime tre giornate di Champions...

"La partita da criticare è la prima, quella a Belgrado con la Stella Rossa. Se il Napoli l'avesse affrontata con lo spirito giusto avrebbe già chiuso il discorso qualificazione. Al San Paolo non è mai facile giocare per nessuno, lo stadio si farà sentire contro il PSG e se il Napoli giocherà con l'atteggiamento giusto potrà fare risultato".

Il gap tra la Juventus e il Napoli e l'Inter è incolmabile?

"Il campionato è ancora lungo e aperto. La Juventus ha una rosa più ampia, inoltre a livello fisico e mentale è una squadra completa. Ma credo che la Serie A rimarrà incerta fino alla fine. I bianconeri non hanno già vinto lo Scudetto".