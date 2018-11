RMC SPORT - Piacentini: "Under-Chiesa talenti, Roma indebolita"

© foto di Federico De Luca

Per parlare di Roma è intervenuto a RMC Sport, durante 'Maracanà', un ex giallorosso come Giovanni Piacentini.

Sulla sfida tra Fiorentina e Roma

"Under e Chiesa sono due talenti molto forti, ma pensavo che avrebbero fatto qualcosa di più. Roma e Fiorentina sono a livello di Lazio e Milan anche se in questo inizio di stagione sono un po' indietro".

Sulla rosa giallorossa

"Stimo molto Nainggolan e secondo me la Roma rispetto all'anno scorso si è indebolita. Senza il belga non è facile giocare, ce ne sono pochi al mondo di centrocampisti completi come lui".

Sulla viola

"Simeone è un ottimo giocatore, ma non è la classica prima punta che ti può risolvere la partita con 2-3 occasioni a partita. La Fiorentina si è rinforzata, difficilmente arriverà tra le prime quattro".